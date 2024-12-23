Наумов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Андрей

Наумов Андрей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Наумов Андрей
Фамилия
Наумов
Имя
Андрей
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Вожеровская волость, Пасьма
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 51.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.