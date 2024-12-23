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Никитин Федор Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никитин Федор Семенович
Фамилия
Никитин
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Погощенская волость, Лопалово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 51.

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