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Ногтев Василий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ногтев Василий Васильевич
Фамилия
Ногтев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Завражная волость, Волошнево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 50.

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