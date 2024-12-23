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Морозов Василий Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Василий Абрамович
Фамилия
Морозов
Имя
Василий
Отчество
Абрамович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Притыкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

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