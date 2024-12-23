Мавтеев Ксенофонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавтеев Ксенофонт

Мавтеев Ксенофонт

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мавтеев Ксенофонт
Фамилия
Мавтеев
Имя
Ксенофонт
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Илешевская волость, Акатово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.