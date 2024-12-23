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Махрышев Семен Ассигтритович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Махрышев Семен Ассигтритович
Фамилия
Махрышев
Имя
Семен
Отчество
Ассигтритович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Архангельская волость, Опарино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

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