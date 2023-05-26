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Москвин Владимир Ионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Москвин Владимир Ионович
Фамилия
Москвин
Имя
Владимир
Отчество
Ионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Фомино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

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