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Морозов Влас Прокопьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Влас Прокопьевич
Фамилия
Морозов
Имя
Влас
Отчество
Прокопьевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологрив
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

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