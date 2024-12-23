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Малышев Марк Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малышев Марк Васильевич
Фамилия
Малышев
Имя
Марк
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Верхоречье
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 49.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1853 ст.
После 1906
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область

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