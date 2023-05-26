Молотов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолотов Дмитрий Алексеевич

Молотов Дмитрий Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Молотов Дмитрий Алексеевич
Фамилия
Молотов
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Одоевско-Спиринская волость, Горки
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 48.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.