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Метелкин Филип Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Метелкин Филип Никифорович
Фамилия
Метелкин
Имя
Филип
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Катунино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 48.

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