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Мещалкин Захар Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мещалкин Захар Иванович
Фамилия
Мещалкин
Имя
Захар
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Дубровино
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 47.

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