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Лебедев Василий Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Василий Никитич
Фамилия
Лебедев
Имя
Василий
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 45.

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