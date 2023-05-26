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Леднев Гаврил Аммосович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Леднев Гаврил Аммосович
Фамилия
Леднев
Имя
Гаврил
Отчество
Аммосович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Ново-Успенская волость, Дьячиха
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 45.

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