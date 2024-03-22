Любимцев Пимен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимцев Пимен Семенович

Любимцев Пимен Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Любимцев Пимен Семенович
Фамилия
Любимцев
Имя
Пимен
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Дреевянка
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 45.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close