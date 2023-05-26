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Лавров Николай Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лавров Николай Львович
Фамилия
Лавров
Имя
Николай
Отчество
Львович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Лаврово
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 44.

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