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Лавров Филипп Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лавров Филипп Львович
Фамилия
Лавров
Имя
Филипп
Отчество
Львович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Медведицкая волость, Лаврово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 44.

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