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Лукоянов Павел Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лукоянов Павел Семенович
Фамилия
Лукоянов
Имя
Павел
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Вонюх
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 44.

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