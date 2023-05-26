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Либеров Владимир Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Либеров Владимир Иванович
Фамилия
Либеров
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Занятие
заштатный пономарь
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Нищая
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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