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Краснухин Павел Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Краснухин Павел Иванович
Фамилия
Краснухин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Никитская волость, Кужбал
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 43.

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