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Кандорский Павел Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кандорский Павел Иоаннович
Фамилия
Кандорский
Имя
Павел
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Коткишевская волость Кологривского у. Костромской губ., Николаевской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Коткишевская волость, Коткишево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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