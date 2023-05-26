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Колибрин Петр Иоаннович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колибрин Петр Иоаннович
Фамилия
Колибрин
Имя
Петр
Отчество
Иоаннович
Сословие
духовенство
Занятие
протоиерей соборной Ризположенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Парфентьево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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