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Качаловский Александр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Качаловский Александр Иванович
Фамилия
Качаловский
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Сословие
духовенство
Занятие
священник Воскресенской ц.
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Халбуж
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 42.

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