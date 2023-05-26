Крутиков Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутиков Иван Филиппович

Крутиков Иван Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крутиков Иван Филиппович
Фамилия
Крутиков
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Дмитриевский
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 41.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.