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Куликов Петр Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куликов Петр Никитич
Фамилия
Куликов
Имя
Петр
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Елфимово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

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