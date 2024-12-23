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Каленов Иван Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Каленов Иван Арсеньевич
Фамилия
Каленов
Имя
Иван
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ануфриевская волость, Шевелево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 40.

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