Курашов Ефим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурашов Ефим Алексеевич

Курашов Ефим Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Курашов Ефим Алексеевич
Фамилия
Курашов
Имя
Ефим
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.