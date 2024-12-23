Колобов Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобов Николай Ефимович

Колобов Николай Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колобов Николай Ефимович
Фамилия
Колобов
Имя
Николай
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Урма
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.