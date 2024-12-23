Климов Иван Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Иван Демидович

Климов Иван Демидович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Климов Иван Демидович
Фамилия
Климов
Имя
Иван
Отчество
Демидович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Ухтубужская волость, Поцепкино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.