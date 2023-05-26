Кузнецов Агафон Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Агафон Егорович

Кузнецов Агафон Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Агафон Егорович
Фамилия
Кузнецов
Имя
Агафон
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Спасская волость, Б. Бочурово
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.