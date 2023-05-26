Купреянов Федор Купреянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупреянов Федор Купреянович

Купреянов Федор Купреянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Купреянов Федор Купреянович
Фамилия
Купреянов
Имя
Федор
Отчество
Купреянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Ширская волость, Кирино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.