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Колеватов Илья Фролович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колеватов Илья Фролович
Фамилия
Колеватов
Имя
Илья
Отчество
Фролович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вятская губерния, Котельнический уезд, Батыевская волость, Кокуш
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 38.

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