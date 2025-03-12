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Краснов Иван Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Краснов Иван Митрофанович
Фамилия
Краснов
Имя
Иван
Отчество
Митрофанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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