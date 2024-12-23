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Краснов Николай Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Краснов Николай Митрофанович
Фамилия
Краснов
Имя
Николай
Отчество
Митрофанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1869
Неизвестно
деревня Леонтьево Костромская губерния Халбужская волость Кологривского уезда

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