Краснов Алексей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Алексей Митрофанович

Краснов Алексей Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Краснов Алексей Митрофанович
Фамилия
Краснов
Имя
Алексей
Отчество
Митрофанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Халбужская волость, Леонтьево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 37.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.