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Красноцветов Николай Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Красноцветов Николай Гаврилович
Фамилия
Красноцветов
Имя
Николай
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Георгиевская волость, Трусовая
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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