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Колобов Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колобов Иван Васильевич
Фамилия
Колобов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Маслениха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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