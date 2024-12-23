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Корнилов Иван

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Корнилов Иван
Фамилия
Корнилов
Имя
Иван
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Кряжево
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
До 24.08.1846 ст.
После 1906 ст.
Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область

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