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Кузнецов Леонид Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Леонид Николаевич
Фамилия
Кузнецов
Имя
Леонид
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Николо-Мокровская волость, Вылетово
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 36.

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