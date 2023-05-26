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Кузнецов Федор Платонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Федор Платонович
Фамилия
Кузнецов
Имя
Федор
Отчество
Платонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Макарьевский уезд
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

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