Котиков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотиков Сергей

Котиков Сергей

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Котиков Сергей
Фамилия
Котиков
Имя
Сергей
Сословие
мещане
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Парфентьево
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 35.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.