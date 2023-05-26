Иванов Иван младший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван младший

Иванов Иван младший

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Иван младший
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
младший
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость, Кокушкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.