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Ильин Кирилл

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ильин Кирилл
Фамилия
Ильин
Имя
Кирилл
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Паломская волость, Гаревая
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 34.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1870 ст.
После 1910 ст.
Гаревая, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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