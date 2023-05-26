Иванов Никандр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Никандр Иванович

Иванов Никандр Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Никандр Иванович
Фамилия
Иванов
Имя
Никандр
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кузьминская волость, Череменино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.