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Иванов Мартын

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Мартын
Фамилия
Иванов
Имя
Мартын
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Б. Чежмы
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 33.

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