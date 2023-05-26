Иванов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Савелий

Иванов Савелий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Савелий
Фамилия
Иванов
Имя
Савелий
Занятие
свободный хлебопашец
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Илешевская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 32.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.