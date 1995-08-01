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Исаков Абрам

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Исаков Абрам
Фамилия
Исаков
Имя
Абрам
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Никитская волость, Горюшкино
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 32.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
1898 ст.
?.11.1942
Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
?.08.1907
?.08.1995
Степаново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Неизвестно
Неизвестно

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