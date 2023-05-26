Завьялов Анисим Прокофьевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Завьялов Анисим Прокофьевич
- Фамилия
- Завьялов
- Имя
- Анисим
- Отчество
- Прокофьевич
- Занятие
- запасный рядовой
- Адрес
- Костромская губерния
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
После 31.05.1858 ст.
После 1913