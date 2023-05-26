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Завьялов Анисим Прокофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Завьялов Анисим Прокофьевич
Фамилия
Завьялов
Имя
Анисим
Отчество
Прокофьевич
Занятие
запасный рядовой
Адрес
Костромская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
После 31.05.1858 ст.
После 1913
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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