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Зайцев Семен Емельянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Семен Емельянович
Фамилия
Зайцев
Имя
Семен
Отчество
Емельянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Кологривская волость, Вонюх
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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