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Зайцев Степан Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Степан Васильевич
Фамилия
Зайцев
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Кологривский уезд, Турдиевская волость, Костриха
Источник
Приложение // Костромские губернские ведомости. — 1906. №81. С. 30.

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